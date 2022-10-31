В Забайкалье на федеральной трассе закрыли движение для большегрузов из-за снегопада

Водителей попросили воздержаться от дальних поездок по трассе "Амур" до ее расчистки

ЧИТА, 31 октября. /ТАСС/. Движение для большегрузной техники закрыли на участке федеральной трассы Чита - Хабаровск в Читинском районе Забайкальского края из-за выпавшего снега, сообщили в понедельник в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог в Забайкальском крае федерального дорожного агентства (упрдор "Забайкалье").

"30-го и в ночь на 31 октября по большинству районов Забайкальского края наблюдалось обильное выпадение снега. На федеральной автодороге "Амур" Чита - Хабаровск в настоящее время осложнилась дорожная обстановка в Читинском районе. На участке с 16-го по 19-й км движение большегрузного транспорта временно ограничено. Работает снегоуборочная техника", - говорится в сообщении.

В управлении попросили водителей воздержаться от дальних поездок по трассе "Амур" до ее расчистки. По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник в регионе сохранится небольшой снегопад, порывы ветра до 20 м/с, метели, а также гололедица на дорогах.