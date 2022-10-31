На Камчатке заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом

В частности, в регионе сократили коечный фонд до 55 мест

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 октября. Ситуация с коронавирусом на Камчатке стабилизировалась, коечный фонд сокращен до 55 мест, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В течение последней недели заболеваемость коронавирусной инфекцией стабильна. В среднем заболевание регистрировалось у девяти человек в сутки. Система здравоохранения работала в штатном режиме, амбулаторная медицинская помощь оказывалась в полном объеме. С учетом уменьшения числа заболевших было принято решение сократить коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом до 55 мест", - приводятся в сообщении слова зампреда краевого правительства Виктория Сивак.

С начала пандемии на Камчатке инфекция подтверждена у 44,2 тыс. человек. В регионе нет коронавирусных ограничений, за исключением обязательной вакцинации отдельных профессиональных групп.