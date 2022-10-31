В Гидрометцентре прогнозируют ясную погоду без осадков в Москве

Начиная со среды москвичей ждет солнечная погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Снег, мокрый снег и дождь ожидают Москву в ближайшие два дня, затем москвичей ожидает ясная погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 0 до 5 градусов тепла в течение рабочей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник и вторник погода ожидается облачная с небольшими осадками - снег, мокрый снег, дождь. Начиная со среды, температура не меняется, но погода будет более ясная, будет солнце, осадков не ожидается. Такой режим сохранится во второй половине недели", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в течение недели ночью ожидается 0 - минус 5 градусов, днем - 0-5 градусов тепла.