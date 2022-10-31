В рейтинг удаленных высокооплачиваемых вакансий вошли архитектор и швея

Этой категории специалистов предлагают заработную плату от 70 тыс. до 300 тыс. рублей, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Главный архитектор, швея по пошиву штор и преподаватель по математике вошли в рейтинг высокооплачиваемых вакансий в российских городах, подготовленный сервисом "Работа.ру". Таким специалистам предлагают зарплату от 70 тыс. до 300 тыс. рублей, следует из рейтинга, имеющегося в распоряжении ТАСС.

"Одна из самых высоких зарплат доступна главному архитектору в казанской компании - до 300 000 рублей. Среди обязанностей такого специалиста: проведение градостроительного анализа земельных участков, эскизное проектирование объектов и планировок территорий, подготовка презентаций и консультирование по профильным вопросам", - говорится в результатах исследования.

Такой же доход доступен эксперту по технологическим вопросам 1С в столичной IT-компании. В Чебоксарах для удаленной работы ищут продавца-консультанта солнечных панелей, такому специалисту готовы платить до 200 тыс. рублей. Будущий сотрудник возьмет на себя прием звонков, консультацию клиентов и подбор оборудования. До 140 тыс. рублей в месяц предлагают проектировщику отопления, вентиляции и кондиционирования.

До 110 тыс. рублей готовы платить консультанту 1С в воронежской компании. В Саратове ищут швею по пошиву штор для работы на дому с зарплатой до 100 тыс. рублей. "Соискательнице предстоит забирать из магазина отрезы тканей и тюля, выполнять раскрой и пошив несложных моделей изделий. Работодатель также готов доставлять материалы для работы до дома", - отмечается в описании вакансии.

Доход от 70 тыс. рублей доступен главному инженеру в новосибирской компании. При этом специалисту необходимо будет выезжать на объект в случае возникновения проблем, а также быть готовым к командировкам по РФ. Столько же может зарабатывать продакт-менеджер в нижегородской компании, занимающейся автозапчастями.

В Санкт-Петербурге для удаленной работы в онлайн-школе ищут преподавателя по математике, такому специалисту готовы платить до 70 тыс. рублей. Основными задачами будущего сотрудника будет преподавание математики для учеников с пятого по 11 класс в первой половине дня. Работодатель предоставляет для занятий готовые материалы и презентации.