В Москве на Рублевском шоссе восстановили движение после нескольких ДТП

На трассе ранее ограничили движение по двум полосам из трех в каждую сторону

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Проезжая часть на Рублевском шоссе в Москве освобождена после нескольких аварий, сообщается в понедельник в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Проезжая часть освобождена", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Рублевском шоссе в районе дома 127 столкнулись несколько автомобилей. Для движения в сторону Кутузовского проспекта были заняты две полосы из трех, в сторону МКАД - также две полосы из трех. По данным столичного главка полиции, на Рублевском шоссе в сторону области, предварительно, произошло три аварии - в каждом ДТП участвовало по две машины, никто не пострадал. По направлению движения в сторону центра зафиксировано четыре ДТП - также по две машины, пострадал один человек.