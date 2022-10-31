31 октября, 03:38
Частичная мобилизация в России

В Хабаровском крае "Русгидро" выплатит 200 тыс. рублей мобилизованным

Выплаты получат также добровольцы, отправившиеся в зону СВО

ХАБАРОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" назначила единовременную выплату в размере 200 тыс. рублей мобилизованным сотрудникам в Хабаровском крае. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

"Единовременные выплаты мобилизованным работникам назначили предприятия топливно-энергетического комплекса Хабаровского края. По 200 тыс. рублей получат мобилизованные сотрудники предприятий группы "Русгидро", а также добровольцы, которые отправились в зону СВО с этих предприятий", - написал Никонов.

Он уточнил, что по 100 тыс. рублей получат мобилизованные сотрудники и добровольцы, которые работают на предприятиях АО "Ургалуголь". Единовременную выплату руководители компаний обязуются произвести не позднее трех рабочих дней с даты издания приказа о приостановлении заключенного с работником трудового договора, добавил Никонов.

В крае введена также региональная выплата. Мобилизованные жители получат единовременную денежную выплату в размере 150 тыс. рублей. Кроме того, все мобилизованные, добровольцы и военнослужащие именных подразделений получат термобелье, теплые резиновые сапоги и тактические аптечки с препаратами от предприятия "Дальхимфарм". 

Теги:
РоссияХабаровский крайЧастичная мобилизация в России
© Информационное агентство ТАСС
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