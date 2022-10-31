Парк Universal Resort в Пекине возобновил работу после временного закрытия из-за COVID-19

Некоторые заведения и развлекательные программы парка будут временно закрыты, или их работу скорректируют из-за противоэпидемических требований

ПЕКИН, 31 октября. /ТАСС/. Тематический парк отдыха Universal Beijing Resort в Пекине в понедельник возобновил работу после временного закрытия из-за COVID-19. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте комплекса.

В среду на прошлой неделе парк сообщил о временном закрытии в связи с "необходимостью оказать содействие" властям города в борьбе с пандемией.

"Universal Beijing Resort возобновит работу 31 октября 2022 года", - сказано в сообщении. Вместе с тем отмечается, что в связи с противоэпидемическими требованиями на первом этапе возобновления работы некоторые заведения и развлекательные программы парка будут временно закрыты, или их работа будет скорректирована.

Universal Beijing Resort открылся в Пекине в сентябре 2021 года. Он находится в юго-западном пригородном районе столицы Тунчжоу. На территории комплекса расположен парк с аттракционами Universal Studios Beijing, посвященный таким популярным фильмам, как "Кунг-фу панда" (Kung Fu Panda, 2008), "Водный мир" (Waterworld, 1995) и "Трансформеры" (Transformers, 2007). Также там находится зона отдыха Universal CityWalk, где есть 21 ресторан, семь тематических магазинов и кинотеатр.

Universal Beijing Resort стал пятым парком отдыха американской компании Universal Parks & Resorts. Ранее два подобных комплекса открылись в США, по одному - в Сингапуре и Японии. Пекинский парк площадью около 4 кв. км является самым большим из них.