На севере Хабаровского края ожидаются снег и сильный ветер

Порывы ветра могут достигать 24-29 м/с

ХАБАРОВСК, 31 октября. /ТАСС/. Циклон принесет снег и сильный ветер на север Хабаровского края. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Дальневосточный Гидрометцентр.

"<...> В связи с прохождением западного циклона 2-3 ноября в северных районах Хабаровского края ожидается неустойчивая погода, обусловленная сильными осадками в виде мокрого снега и снега, местами очень сильными, усилением ветра по побережью до 24-29 м/с, отложением мокрого снега", - говорится в сообщении.

Сильнее всего непогода проявит себя на территории Тугуро-Чумиканского, Аяно-Майского и Охотского районов.

Непогода может привести к возникновению аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, нарушениям в работе всех видов транспорта, в том числе междугородних маршрутов. Возможно отключение источников энергоснабжения из-за перехлеста и обрыва проводов, ветром может обрушить слабо закрепленные конструкции, повалить деревья. Также повышается риск возникновения аварий на дорогах.

Спасатели направили главам районов, городов и поселений рекомендации о принятии мер на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию возможных последствий.

В Хабаровске на ближайшие дни прогнозируют усиление ветра до 14 м/с и дождь.