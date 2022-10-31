31 октября, 04:58
Военная операция на Украине

Предприятия Приморья начали шить спецодежду и спальные мешки для участников СВО

По словам главы Олега Кожемяко, готовую продукцию отправляют бойцам на фронт

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Предприятия Приморья переориентировались на выпуск продукции для участников специальной военной операции. Они изготавливают для бойцов теплые спальные мешки и спецодежду, сообщил в понедельник в своем Telegram-канале губернатор края Олег Кожемяко.

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"Надежный тыл! Приморские предприятия переориентировались на выпуск товаров для наших бойцов. Теплые спальные мешки и спецодежда - это неполный список продукции, которую отправляют на фронт", - написал Кожемяко.

Так, на предприятии в Лесозаводске для участников СВО шьют теплые зимние куртки и спальные мешки, которые выдерживают температуру до 20 градусов мороза.

Специализированные спальные мешки производит также предприятие во Владивостоке. Для этого предприятие закупило сырье согласно техническим описаниям, водоотталкивающие ткани. Предприятие работает в штатном режиме, производя 250 мешков в день. 

Теги:
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайВоенная операция на Украине
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