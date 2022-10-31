Количество ДТП с пьяными водителями в РФ за девять месяцев снизилось более чем на 16%

С января по сентябрь зафиксировано 10 030 дорожно-транспортных происшествий

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Количество ДТП с участием водителей с признаками опьянения за девять месяцев текущего года снизилось на 16,6%. Об этом ТАСС сообщили в российской Госавтоинспекции.

"По официальной статистике аварийности, с января по сентябрь 2022 года на российских дорогах зафиксировано 10 030 ДТП с участием водителей с признаками опьянения. В это число входят ДТП с участием водителей в состоянии опьянения и те автоаварии, которые совершили водители, отказавшиеся от медицинского освидетельствования. Это на 16,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Также в Госавтоинспекции отметили, что более значимое снижение отмечается по показателю погибших в таких ДТП. "В численном выражении он составил 2 174 человека, что на 26,8% меньше, чем в январе - сентябре прошлого года. В этих ДТП получили ранения 13 192 человека - на 17,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказали в Госавтоинспекции.

Там добавили, что такое снижение показателей - это во многом результат планомерной информационно-пропагандистской и просветительской работы Госавтоинспекции по формированию в обществе устойчивого негативного отношения к пьянству за рулем и изменению поведенческих установок водителей. В российской Госавтоинспекции подчеркнули, что, помимо просветительской работы с привлечением популярных каналов коммуникации, действенными формами профилактики остаются массовые проверки водителей на состояние опьянения и взаимодействие с населением по отработке сигналов о том, что за рулем, возможно, находится пьяный водитель. "Обеспечение неотвратимости наказания для водителей, преступивших закон, - важнейшее условие эффективности работы по борьбе с пьянством на дорогах", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что, согласно действующему законодательству, за управление автомобилем в состоянии опьянения впервые водитель будет лишен прав на срок от 1,5 года до двух лет и оштрафован на 30 тыс. рублей, а если он не имеет права управления транспортными средствами - будет подвергнут аресту на срок от 10 до 15 суток. Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования влечет уже уголовное наказание.