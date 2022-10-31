В Подмосковье планируют компенсировать аренду жилья для приехавших из Белгородской области

В пункты временного размещения в регионе приехали около 400 человек из Белгородской области 29 и 30 октября

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют рассмотреть возможность предоставления компенсации аренды жилья для приехавших в рамках временного проживания жителей Белгородской области, об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Еще у нас есть одно предложение. Если вы хотите жить отдельно, в случае, если вы работаете, востребованы, то мы могли бы оплачивать аренду жилья, что позволяет человеку жить комфортно, так же, как и в обычной жизни. Для этого мы предусмотрели определенный механизм, наши службы будут его предлагать", - сказал Воробьев.

В минувшие выходные в пункты временного размещения в Подмосковье приехали около 400 человек из Белгородской области. Как отметила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева, около 35% прибывших - дети школьного возраста. Со вторника они начнут ходить в школы, регион обеспечит их всем необходимым. В возрасте от 17 до 60 лет в Подмосковье приехали 117 человек или 32% от общего количества первой группы прибывших.