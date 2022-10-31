В Тюмени поменяют место строительства межвузовского кампуса ради экономии

По словам главы региона Александра Моора, на покупку земель у юридических лиц и частников в Заречной части города понадобится несколько миллиардов рублей, более дешевые варианты размещения будут представлены позднее

ТЮМЕНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Межвузовский кампус в Тюмени не станут строить в Заречной части города, так как на выкуп земельных участков под КРТ у юридических лиц и частников требуется несколько миллиардов рублей. Более экономные варианты размещения объекта в текущей экономической ситуации представят позднее, а строительство разобьют на несколько очередей, сообщил в понедельник в видеообращении губернатор Тюменской области Александр Моор.

"На выкуп земельных участков у юридических лиц и частников планировалось потратить несколько миллиардов рублей, но в современных условиях мы должны более экономно расходовать средства, поэтому я принял решение выбрать для размещения кампуса другой участок. На сегодня несколько таких есть в государственной собственности, и за них не придется платить, а высвободившиеся средства направим на строительство объектов кампуса, варианты размещения мы представим и обсудим с вами чуть позже. Изменение места размещения кампуса также означает прекращение проекта КРТ в Заречной части Тюмени", - сказал Моор.

Глава региона добавил, что возможно строительство разобьют на несколько очередей. Однако проект обязательно реализуют, так как развитие Тюменской области стратегически связано с развитием высшего образования, исследовательской и научно-технической деятельностью.

"Мы не оказываемся от планов по трансформации центра города, мир меняется, и, чтобы быть конкурентоспособными, мы с вами должны улучшать городскую среду, качество которой стало важным фактором привлекательности населенных пунктов. Созданные нашими застройщиками в той же Заречной части Тюмени микрорайоны являются прекрасным примером того, какой должна быть современная городская среда. И мы эти инициативы будем поддерживать и в дальнейшем", - сказал губернатор.

Александр Моор 12 июля сообщил, что строительство межвузовского кампуса мирового уровня запланировано в Тюмени на левом берегу реки Туры, подписано соглашение о сотрудничестве с компанией "Системные концессии", которая станет стратегическим партнером в проработке проекта. Этап строительства межвузовского кампуса мирового уровня был намечен в Тюмени на 2024-2026 годы.