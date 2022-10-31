На территории одного из районов Курской области установили карантин по АЧС

На территории личного подсобного хозяйства зафиксировали два случая заболевания

КУРСК, 31 октября. /ТАСС/. Карантин установили на территории Железногорского района Курской области после выявления двух случаев африканской чумы свиней, сообщил в понедельник на оперативном совещании администрации региона замгубернатора Сергей Стародубцев.

"Уже подписано постановление сегодня с утра об объявлении карантина в Железногорском районе. Оперативно отрабатывает управление ветеринарии", - сказал Стародубцев.

По данным замгубернатора Курской области, на минувших выходных в Железногорском районе зафиксировали два случая АЧС, в том числе на территории личного подсобного хозяйства.

"В поселке Новоандросово Железногорского района за мусорными контейнерами был обнаружен труп свиньи, было проведено заседание КЧС, потому что пробы на АЧС подтвердились. В отдел полиции направлено обращение о возбуждении дела по факту выявления лица, которое могло это совершить", - добавил Стародубцев.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение числа его разновидностей.