СБУ провела обыски у руководства УПЦ в Кировоградской области

В спецслужбе заявили, что, по ее данным, отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни

КИЕВ, 31 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в Кировоградской и Александрийской епархиях Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом ведомство сообщило в понедельник.

"СБУ провела обыски у руководства УПЦ МП [Московского патриархата]. По данным спецслужбы, отдельные представители этой общины причастны к распространению идей, посягающих на территориальную целостность Украины и разжигание религиозной розни", - утверждается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что обыски проходили в Кировоградской и Александрийской (объединяет приходы в ряде районов Кировоградской области) епархиях, а также по месту жительства фигурантов дела.

СБУ заявляет, что в ходе обысков "обнаружена переписка митрополита Кировоградского и Новомиргородского с патриархом Московским Кириллом", а также якобы изъяты "антиукраинские материалы".

УПЦ является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, особый статус Украинской православной церкви отражен в уставе Русской православной церкви и в уставе самой УПЦ. Собор, прошедший 27 мая в Свято-Пантелеймоновом женском монастыре (Феофания), заявил, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". Иерархи, поддержавшие решения собора, прекратили поминать патриарха Кирилла. Синод РПЦ после этого принял постановление о том, что решения собора УПЦ "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия уставу Русской православной церкви.

Тем не менее на Украине не прекращается кампания против УПЦ, захват храмов, гонения на верующих и священнослужителей. Против руководителей епархий заводятся уголовные дела, звучат призывы запретить церковь и отобрать ее имущество.