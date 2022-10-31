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Военная операция на Украине

"Объясняем.рф": нельзя отказаться от срочной службы, чтобы пойти добровольцем в зону СВО

Добровольцами могут стать только прошедшие военную службу и находящиеся в запасе граждане

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Граждане, проходящие срочную службу в армии, не могут отказаться от нее, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО, сообщается в понедельник на портале "Объясняем.рф".

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"Нет, отказаться от прохождения срочной службы нельзя, но ее можно заменить военной службой по контракту. Граждане, достигшие возраста 18 лет, не состоящие в запасе ВС РФ и получившие высшее или среднее профессиональное образование, вправе заключить контракт о прохождении военной службы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что добровольцами могут стать только прошедшие военную службу и находящиеся в запасе граждане. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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