"Объясняем.рф": нельзя отказаться от срочной службы, чтобы пойти добровольцем в зону СВО

Добровольцами могут стать только прошедшие военную службу и находящиеся в запасе граждане

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Граждане, проходящие срочную службу в армии, не могут отказаться от нее, чтобы отправиться добровольцем в зону СВО, сообщается в понедельник на портале "Объясняем.рф".

"Нет, отказаться от прохождения срочной службы нельзя, но ее можно заменить военной службой по контракту. Граждане, достигшие возраста 18 лет, не состоящие в запасе ВС РФ и получившие высшее или среднее профессиональное образование, вправе заключить контракт о прохождении военной службы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что добровольцами могут стать только прошедшие военную службу и находящиеся в запасе граждане.