Дети участников СВО будут получать бесплатное питание в колледжах в Поморье

Мера касается студентов, которые обучаются очно

АРХАНГЕЛЬСК, 31 октября. /ТАСС/. Дети участников СВО, которые обучаются в колледжах и техникумах в Архангельской области, будут получать бесплатное горячее питание, сообщает пресс-служба администрации региона.

"В Архангельской области дети участников СВО, обучающиеся в техникумах и колледжах, будут получать бесплатное горячее питание. Мера поддержки начнет действовать с 1 ноября 2022 года. Соответствующее решение принято правительством Архангельской области по поручению главы региона Александра Цыбульского", - указано в сообщении.

Мера касается студентов, которые обучаются очно. Ранее подобная мера поддержки была принята в отношении школьников с пятого по одиннадцатый класс, которые являются детьми мобилизованных жителей Архангельской области. Эта мера уже действует, расходы взял на себя областной бюджет.

С учетом целевого расходования средств эти меры социальной поддержки носят заявительный характер. В настоящий момент уже принято более 300 таких заявлений. Установленные в области меры поддержки распространяются как на тех, кто уже проходит службу по контракту в зоне специальной военной операции, так и на тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации.

Также детям мобилизованных в регионе оплачивается из областного бюджета посещение детского сада. Мобилизованным жителя Архангельской выплачивается единовременная выплата в 100 тысяч рублей. Также было принято решение о выплате по 50 тысяч рублей на поступивших в вузы студентов из семей участников специальной военной операции.