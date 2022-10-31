В Калининградской области нашли братскую могилу 29 советских воинов

Установлены имена и звания 23 солдат

КАЛИНИНГРАД, 31 октября. /ТАСС/. Поисковики Калининградской региональной общественной организации "Совесть" обнаружили братскую могилу 29 советских солдат и офицеров, захороненных в январе 1945 года, имена 23 погибших в боях с фашистами воинов уже удалось установить, сообщил ТАСС председатель совета поисковой организации Руслан Хисамов.

"Во время поисковых работ, проводимых при поддержке администрации Черняховского городского округа в рамках общероссийского проекта "Историческая память", в окрестностях нынешнего поселка Михайловка обнаружили братскую могилу", - рассказал он.

Согласно архивным данным Минобороны России, погребенные - солдаты и офицеры из 16-й гвардейской стрелковой дивизии, погибшие в боях на подступах и в ходе штурма Инстербурга (ныне Черняховск), в то время крупного опорного пункта вермахта. Захоронены они были в январе 1945 года 22-м гвардейским отдельным медсанбатом. Останки некоторых погибших сохранили следы ампутаций, наложенные в медсанбате медицинские шины.

"На месте захоронения, в шести неглубоких фронтовых могилах, найдены также части военной амуниции, пуговицы, поясные ремни, ботинки, нагрудный знак "Отличный артиллерист", орденская планка, монеты. Благодаря сохранившимся фрагментам погонов с большой звездой возможно удастся идентифицировать одного из погибших: это, вероятно, гвардии майор 46-го гвардейского стрелкового полка, 16-й гвардейской стрелковой дивизии Соков Вениамин Александрович 1916 года рождения, уроженец Татарской АССР, города Казани", - уточнил Хисамов.

Он также рассказал, что при поддержке коллег-поисковиков из региональной организации "Наказ" по документам из Центрального архива Минобороны РФ удалось установить имена и звания 23 воинов. Поисковики выразили надежду, что будут установлены имена и всех остальных солдат, необходимые для этого запросы направили в архив военно-медицинских документов.

Останки погибших будут перезахоронены с отданием воинских и духовных почестей на мемориальном комплексе в поселке Калужское Черняховского района. Братская могила здесь образовалась в ходе боевых действий Восточно-Прусской стратегической наступательной операции советских войск в начале 1945 года. В ней захоронено около 280 воинов.