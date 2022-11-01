TACC запускает новостную ленту на арабском языке

Теперь новости агентства будут публиковаться на всех языках Организации Объединенных Наций

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС 1 ноября запускает новостную ленту на арабском языке TASS Arabic News Service. Ежедневно там будет выходить не менее 100 новостных сообщений.

Теперь новости ТАСС будут публиковаться на всех языках Организации Объединенных Наций (ООН). Ранее подписчикам были доступны ленты на русском, английском, французском, испанском и китайском языках.

"Для меня как для арабиста запуск ленты - вдвойне приятное событие. Арабский язык - пятый по распространенности в мире и один из шести официальных языков Организации Объединенных Наций. На пяти из них ТАСС уже выпускает ленты, и новая лента закрывает оставшийся пробел. Таким образом, теперь наши новости выходят на всех языках ООН", - сказал генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов.

По мнению Михайлова, в настоящее время отношения России с арабским миром переживают масштабный подъем. "Наша задача - сформировать комплексную картину происходящих событий, рассказывая о них на языке, понятном сотням миллионов жителей стран Ближнего Востока и Африки", - отметил генеральный директор.

На ленте будут публиковаться новости о ситуации в России, сообщения, отражающие позицию страны по ключевым мировым вопросам и проблемам. Особое внимание будет уделено взаимодействию РФ со странами арабского мира, новостям о международных отношениях, о политических, внешнеполитических и экономических событиях в арабских странах Ближнего Востока и Африки, а также новостям других стран исламского мира.

Лента будет выходить ежедневно с 08:00 до 00:00 мск (05:00 a.m. - 09:00 p.m. UTC). Два раза в день - утром и вечером - читатели смогут знакомиться со сводками главных новостей дня.