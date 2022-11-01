В Москве откроется Всемирная конференция соотечественников

В форуме примут участие около 150 человек из 84 стран

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Всемирная конференция соотечественников, проживающих за рубежом, откроется во вторник в Москве и продлится два дня. В этот раз заявленная тема мероприятия - "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени", участникам предстоит обсудить наиболее актуальные вопросы жизни диаспоры.

В текущем году положение российских соотечественников серьезно осложнилось в связи с событиями на Украине и развернувшейся на этом фоне антироссийской кампании на Западе. С начала спецоперации диппредставительства РФ регулярно обращали внимания на участившиеся случаи дискриминации и притеснений россиян и соотечественников в недружественных странах. Введенные против Москвы санкции нарушили многие устоявшиеся связи. В этих непростых условиях дискуссии об отстаивании прав диаспоры за границей, а также о поддержании ее экономического взаимодействия с Россией представляются чрезвычайно важными.

Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в форуме примут участие члены всемирного координационного совета российских соотечественников, соотечественники-предприниматели, видные делегаты российской диаспоры, "всего порядка 150 человек из 84 стран мира, а также представители законодательной и исполнительной власти РФ, субъектов страны, экспертного и делового сообщества России".

По ее словам, мероприятие будет организовано в формате двух пленарных заседаний - "Русский мир и вызовы современности" и "Российские регионы и соотечественники: углубляя торгово-экономическое сотрудничество", а также четырех тематических секций: "Туризм: тренды и возможности в современных условиях", "IT-технологии, малый бизнес: новые задачи и горизонты", "Молодые соотечественники как драйвер общественно-экономического развития в эпоху перемен" и "Право на защиту: бизнес в России и за рубежом". Мероприятие пройдет в очном формате.

Подобные тематические конференции проводятся с 2008 года, они проходят в период между Всемирными конгрессами российских соотечественников, которые собираются не реже одного раза в три года.