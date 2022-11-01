На слет "Друзей заповедных островов" в Калуге соберутся более 350 экоактивистов

Они смогут презентовать свои экоинициативы и обменяться опытом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Более 350 экологических активистов их разных регионов РФ соберутся во вторник в Калуге на полуфинал проекта "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей" и слет "Друзей заповедных островов". Об этом сообщают организаторы мероприятия.

"В 2022 году мероприятие нового проекта "Экософия" объединено с традиционным слетом отмечающего свой 20-летний юбилей межрегионального движения "Друзей заповедных островов". В течение пяти дней любители и защитники природы со всей страны - от старшеклассников до активистов серебряного возраста, от волонтеров до профессионалов - смогут презентовать свои экоинициативы, найти свежие решения для природоохранных проблем региона, обменяться опытом, а также поучаствовать в просветительской программе, спортивных и культурных мероприятиях", - говорится в сообщении.

Уже более 14 тыс. пользователей прошли регистрацию в проекте "Экософия" для активных людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни. Из них на очное мероприятие попадут более 350 конкурсантов, получивших самый высокий экорейтинг в ходе отборочных испытаний. Слеты - это площадка, где участники движения и их партнеры общаются, учатся, обмениваются опытом, представляют свои успешные проекты, находят новых товарищей. Предыдущие мероприятия проходили в Абакане, Воронеже, Казани, Петрозаводске и Москве. Слет соберет старшеклассников и студентов, педагогов, увлеченных экологическим просвещением, и профессионалов системы особо охраняемых природных территорий. К трансляции слета подключатся не менее 2 тыс. участников в регионах.

Экоактивисты примут участие во всероссийском заповедном диктанте, мероприятиях по профориентации, образовательных программах для разных возрастов, школе заповедного блогера, лекциях, конференциях и творческих мастерских. 3 ноября состоится программа добрых дел в национальном парке "Угра". Молодежь и взрослые посадят саженцы дубов, приведут в порядок вольер для зубров, которые уже не могут вернуться в дикую природу и которые по разным причинам не смогут жить в питомниках или зоопарках.