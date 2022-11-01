Эксперт отметил, что назальная вакцина формирует иммунитет к ковиду через 14 дней

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов отметил, что все применяемые в стране вакцины эффективны в отношении новых вариантов коронавируса

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Назальная вакцина формирует стойкий иммунитет к ковиду через 14 дней после вакцинации, защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода, рассказал журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Назальная вакцина уже через 14 дней после вакцинации индуцирует стойкий местный и общий иммунный ответ и защищает от тяжелого течения заболевания и летального исхода", - сказал он.

Чуланов отметил, что все применяемые в РФ вакцины эффективны в отношении новых вариантов коронавируса и призвал своевременно проходить ревакцинацию.

1 апреля Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцину от ковида. Как отмечал ранее глава центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции. По словам ученого, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в организм. 21 июня препарат был включен во временные рекомендации Минздрава РФ по вакцинации от коронавируса.