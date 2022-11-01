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Пандемия COVID-19

Эксперт заявил о стабилизации в России эпидситуации по ковиду

Число новых случаев инфекции c середины сентября стало постепенно снижаться, отметил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России в настоящее время стабилизировалась, сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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"В настоящее время эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабилизировалась. Мы видим, что число новых случаев инфекции c середины сентября стало постепенно снижаться. Это является следствием того, что среди населения сформировался определенный уровень иммунитета как в результате проведения вакцинации, так и вследствие ранее перенесенного заболевания", - сказал он.

Чуланов добавил, что при этом риски тяжелого течения инфекции сохраняются для людей старшего возраста и имеющих хронические болезни, поэтому следует своевременно пройти ревакцинацию. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
© Информационное агентство ТАСС
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