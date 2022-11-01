"Известия": в РФ могут ввести уголовное наказание за уклонение от службы по мобилизации

Кроме того, за отказ от мобилизации планируют штрафовать на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщает издание

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы внесут в нижнюю палату законопроект с поправками в Уголовный кодекс (УК) РФ, который будет содержать наказание за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом во вторник пишет газета "Известия", которая ознакомилась с документом.

Как сообщает издание, за отказ от мобилизации планируют штрафовать на суммы от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. Также наказанием могут стать принудительные работы сроком до пяти лет, а самой суровой мерой будет лишение свободы на пять лет.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, являющийся одним из авторов законопроекта, заявил "Известиям", что речь не идет конкретно о частичной мобилизации. По его словам, в стране не было мобилизаций с 1941 года, поэтому многие законы не работали, а существующая статья за уклонение (328 УК РФ) распространяется только на призыв впервые на срочную военную или альтернативную службу.

"Это неправильно в принципе. Отношения государства и гражданина должны быть одинаковыми для всех независимо от того, впервые человек призывается или нет. Поэтому мы просто устраняем пробел в законодательстве", - добавил он.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 28 октября доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране, объявленной 21 сентября. По словам министра, были призваны 300 тыс. человек, никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется.