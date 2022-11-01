Во всех районах Камчатки завершили навигацию для маломерных судов

В 2022 году выход на воду постепенно разрешался с 15 апреля

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Навигация для маломерных судов во вторник закрывается на водных объектах, расположенных во всех районах Камчатского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Запрет выхода на воду начал действовать в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, в Палане, а также в Алеутском, Быстринском, Елизовском, Мильковском, Соболевском, Тигильском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах. Ранее, 15 октября, навигация была завершена на севере полуострова - в Карагинском, Олюторском и Пенжинском районах", - говорится в распространенном сообщении.

В этом году выход на воду постепенно разрешался с 15 апреля.