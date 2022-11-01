В Херсонской области уровень покрытия мобильной связью достиг 100%

Мобильная связь имеет хорошее покрытие, за исключением населенных пунктов на линии соприкосновения, отметила заместитель председателя правительства региона Екатерина Губарева

ХЕРСОН, 1 ноября. /ТАСС/. Уровень покрытия мобильной связью в Херсонской области достиг 100%, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства региона Екатерина Губарева.

"Обеспечение качественной мобильной связи и 100% покрытия в Херсонской области - это была первоочередная задача у министерства цифрового развития и массовых коммуникаций <…> Эта задача была выполнена. Следующим этапом было создание резервных каналов для бесперебойной связи", - сказала Губарева, добавив, что качество связи находится на уровне российских стандартов.

По ее словам, мобильная связь имеет хорошее покрытие, за исключением населенных пунктов на линии соприкосновения. "Постоянные обстрелы и повреждения оборудования. Наши специалисты практически под огнем ремонтируют оборудование. Мы ни на день не можем оставить людей без связи. К сожалению, у украинских властей другие взгляды на этот факт", - подчеркнула зампред правительства.

Губарева напомнила, что операторы Запорожской, Херсонской областей и Донецкой Народной Республики - "МирТелеком", "+7" и "Феникс" - ввели технологический бесшовный роуминг, который позволяет абонентам использовать любую доступную сеть, сохраняя свой тариф и номер телефона.

О сохранении связи при обстрелах

Резервный канал коммуникаций, развернутый на левом берегу Днепра в Херсонской области, позволит сохранить связь и на правом берегу реки при массовых обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила Губарева.

"Мобильная связь имеет дополнительный резервный канал на левом берегу, который будет задействован, если ВСУ будут бомбить правый берег, а сотрудникам придется окончательно эвакуироваться. Это сделано для того, чтобы люди, которые остались на правобережье, и дальше имели доступ к мобильной связи", - сообщила она.

По словам зампреда, сейчас часть сотрудников регионального минцифры остались в правобережной части региона для обеспечения функционирования канала связи там и ремонта повреждений на случай обстрелов со стороны ВСУ.