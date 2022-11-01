В Херсонской области заявили о приостановке работы предприятий из-за обстрелов

Уровень безработицы растет, подчеркнула заместитель председателя правительства региона Екатерина Губарева

ХЕРСОН, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Херсонской области фиксируют рост безработицы из-за релокации бизнеса по причине регулярных обстрелов региона со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). С этим же связана приостановка работы ряда коммунальных предприятий региона, сообщила ТАСС заместитель председателя правительства Херсонской области Екатерина Губарева.

"К сожалению, уровень безработицы растет. Спросите меня почему, а я отвечу: ВСУ. Постоянные обстрелы, повреждение инфраструктуры. Бизнес перемещается в более комфортные условия, соответственно, сокращаются рабочие места", - пояснила она.

По словам зампреда регионального правительства, востребованными остаются учителя, врачи, бухгалтеры, экономисты, инженерно-технические работники, водители грузового транспорта, юристы, электрогазосварщики, электромонтеры и трактористы. При этом наблюдается дефицит специалистов с соответствующим образованием. "В основном в службу занятости обращаются граждане без образования", - отметила Губарева. Ранее она уточняла, что на 31 октября в службу занятости обратились более 11,1 тыс. жителей.

Зампред регионального правительства добавила, что регулярные обстрелы ВСУ также провоцируют закрытие ряда коммунальных предприятий. "Херсон и весь правый берег, Новая Каховка и Каховка, Алешки и Голая Пристань - все эти города под постоянным прицелом вражеских HIMARS. В некоторых муниципальных округах приостановили свою работу коммунальные предприятия - обстрелы", - сообщила она.

ВСУ ведут обстрел нескольких пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.

18 октября врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил, что мирные жители правобережной части региона будут перемещены на левый берег Днепра из-за угрозы затопления, которое может произойти в случае удара украинских военных по Каховской ГЭС. 31 октября Сальдо объявил о расширении зоны эвакуации на 15 км от Днепра в левобережной части региона. В расширенную зону эвакуации вошли территории Новокаховского городского округа, Голопристанского, Алешкинского, Каховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов.