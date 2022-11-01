На Ямале открыли почти 600 вакансий для граждан из Донбасса и с Украины

ТАСС, 1 ноября. Работодатели в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) готовы трудоустроить почти 600 граждан, прибывших в регион с Украины, из Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР). Всего на Ямал прибыло около 1 тыс. переселенцев, в том числе дети и пенсионеры, сообщили ТАСС в департаменте занятости населения округа.
"Прибыло 986 граждан из ДНР и ЛНР. Среди них 232 - дети, 294 - пенсионеры. <…> Службой занятости населения сформирован перечень из 92 работодателей, готовых трудоустроить прибывших граждан, имеющих 587 вакантных рабочих мест, из них 209 с предоставлением жилья", - рассказали в департаменте в ответ на запрос ТАСС.
Там уточнили, что за каждым гражданином, нуждающемся в трудоустройстве, закрепляется ответственный сотрудник центра занятости населения. Специалисты устанавливают личное взаимодействие с каждым переселенцем и проводят анкетирование, чтобы узнать о наличии образования, имеющейся профессии, дополнительных навыков и условий, на которых возможно трудоустройство.
Также Ямало-Ненецкий автономный округ отправляет своих специалистов в Донбасс для восстановления нормальной жизнедеятельности. 14 июня губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района ДНР Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве.