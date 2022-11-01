ФССП отметила свыше 46 тыс. просьб мобилизованных должников приостановить взыскание долгов

Приостановлено более 107 тыс. исполнительных производств, указали в Федеральной службе судебных приставов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Приставы получили от мобилизованных граждан более 46 тыс. заявлений о приостановке взыскания с них долгов. Об этом директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов сообщил в интервью ТАСС.

"По состоянию на 31 октября в службу поступило более 46 тысяч заявлений о приостановлении исполнительных производств в отношении мобилизованных должников. С учетом сводных исполнительных производств приостановлено более 107 тыс. исполнительных производств", - сказал он.

Глава ФССП пояснил, что норма федерального закона "Об исполнительном производстве" о полном или частичном приостановлении исполнительного производства в случае призыва должника на военную службу, а также его участии в боевых действиях в составе Вооруженных сил России распространяется на все категории исполнительных производств. Для этого ФССП взаимодействует с Минобороны России. "Наши сотрудники находятся в военкоматах, на призывных пунктах, чтобы должники могли оперативно подать заявление о приостановлении исполнительных производств", - сказал Аристов. Он уточнил, что заявления должников - мобилизованных граждан, в том числе уже убывших за пределы места проживания, могут быть переданы через учебные центры, командиров воинских частей или родственников должника. Кроме того, родственники должника также имеют возможность написать заявление о приостановлении.

Директор ФССП добавил, что исполнительные производства приостанавливаются приставами и в части взыскания долгов по кредитам при наличии соответствующего заявления должника или его родственников. "При этом, согласно принятому закону о кредитных каникулах, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на льготный период", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.