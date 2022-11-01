Чернышенко: для участия в олимпиаде Open Doors зарегистрировались почти 30 тыс. человек

Вице-премьер отметил, что Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Около 30 тыс. человек из 176 стран зарегистрировались для участия в международной олимпиаде Open Doors, которая дает возможность поступить в магистратуру и аспирантуру российских вузов без вступительных испытаний. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Олимпиада проводится в рамках национального проекта "Наука и университеты" при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Россотрудничества. Организатором проекта выступает Ассоциация "Глобальные университеты".

"Отечественное образование всегда пользовалось популярностью среди граждан других государств. Россия входит в десятку стран мира по количеству иностранных студентов. Олимпиада Open Doors - это отличная возможность для молодых людей без вступительных испытаний бесплатно поступить в магистратуру и аспирантуру наших вузов. В этом году для участия в состязаниях зарегистрировались уже около 30 тыс. человек из 176 стран", - привели слова Чернышенко в его аппарате.

Первый этап олимпиады пройдет с 12 по 21 декабря 2022 года, второй - с 10 по 19 января 2023 года, третий для участников трека аспирантуры продлится с 11 февраля по 9 марта. Списки победителей по магистратуре станут известны в середине февраля 2023 года, по аспирантуре - в середине марта. Воспользоваться правом поступления можно в течение двух лет.

Принять участие в олимпиаде могут иностранцы, имеющие высшее образование или завершающие обучение соответствующего уровня в 2023 году, а также лица без гражданства, в том числе россияне, проживающие за рубежом. Как отметили в аппарате, за пять лет в олимпиаде приняли участие более 245 тыс. человек из 197 государств. Из них 2,8 тыс. получили право на бесплатное обучение в российских университетах.

Как отметил глава Минобрнауки Валерий Фальков, чьи слова привели в аппарате, за последние три года в вузах РФ количество иностранных студентов выросло на 26 тыс. человек и по итогам 2021 года составило 324 тыс. человек. Сейчас у абитуриентов из-за рубежа большей популярностью пользуются такие профили олимпиады, как "Инженерия и технология", "Клиническая медицина и общественное здравоохранение", "Компьютерные науки и науки о данных" и "Биология и биотехнологии".