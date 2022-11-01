Глава МВД России вручил награды 30 сотрудникам ведомства за спасение людей

Владимир Колокольцев отметил, что в текущем году 480 сотрудников были удостоены государственных наград, а более 10 тысяч - ведомственных

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды 30 сотрудникам, которые проявили мужество и героизм при спасении погибавших людей. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В преддверии профессионального праздника министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев провел торжественную церемонию вручения государственных и ведомственных наград 30 сотрудникам органов внутренних дел, проявившим мужество и героизм при спасении погибавших", - сказала она.

Колокольцев, обращаясь к награжденным, отметил, что защита жизни и обеспечение безопасности граждан является не просто важнейшей задачей органов внутренних дел, а смыслом их работы. "С первого дня службы каждый полицейский должен быть готов правильно отреагировать на экстремальную ситуацию, помочь человеку, попавшему в беду. Ведь зачастую секунды имеют решающее значение. Коллеги доказали, что умеют действовать грамотно и быстро, сохранять самообладание и уверенность", - сказал министр.

Кроме того, подчеркнул он, за каждой наградой скрывается история со счастливым финалом. Каждый из этих поступков полицейских является ярким примером ответственного, неравнодушного отношения к делу, мужества и самоотверженности, несут в себе большую нравственную ценность.

Глава ведомства отметил, что в текущем году 480 сотрудников были удостоены государственных наград, а более 10 тысяч - ведомственных. "Молодым специалистам, слушателям и курсантам наших образовательных организаций есть на кого равняться", - подчеркнул он. Со своей стороны награжденные поблагодарили министра за высокую оценку их действий и выразили уверенность в том, что на их месте так же поступил бы каждый сотрудник органов внутренних дел.

Государственных наград - медалей "За спасение погибавших" - удостоены десять сотрудников органов внутренних дел. Медалями МВД России "За смелость во имя спасения" награждены семнадцать сотрудников и работников ведомства, медалями министерства "За доблесть в службе" - трое.