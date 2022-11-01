В Митине в декабре достроят второй по вместимости электробусный парк в Москве

На данный момент строительно-монтажные работы по объекту завершены на 90%, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Строительство электробусного парка для 210 единиц автотранспорта на северо-западе Москвы в районе Митино вышло на финальную стадию, после открытия он будет вторым по вместимости в столице. Все работы по объекту планируется завершить в декабре этого года, сообщил ТАСС во вторник руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Летом в столице был открыт крупнейший в Европе электробусный парк "Красная Пахра", который предназначен для хранения, технической эксплуатации, обслуживания и ремонта до 300 электробусов большого класса. Его площадь превышает 20 тыс. кв. м.

"Москва продолжает наращивать транспортную инфраструктуру, в том числе для обслуживания столичных машин. В городе появится еще один электробусный парк, который будет обслуживать две сотни таких транспортных средств. На данный момент строительно-монтажные работы по объекту завершены на 90%, ввод в эксплуатацию планируется получить в декабре 2022 года, после чего будут организованы мероприятия по передаче объекта в постоянную эксплуатацию ГУП "Мосгортранс", - сказал Загрутдинов.

Он уточнил, что парк с функциями хранения, эксплуатации и технического обслуживания рассчитан на 210 электробусов. Предполагается, что в нем будут работать почти 600 сотрудников. На территории парка площадью почти 22,8 тыс. кв. м будут функционировать 37 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов. Всего парк будет обслуживать 29 маршрутов.

"В числе возводимых конструкций для электробусного парка у нас вспомогательный корпус, контрольно-технический пункт, производственный корпус, автоматическая мойка, закрытая стоянка автомобилей подсобного транспорта, административно-бытовой корпус, объекты энергетического хозяйства и наружных сетей - все они готовы на 92-97%. Также размещаем в парке зарядную инфраструктуру, ее готовность сейчас составляет 60%, и проводим благоустройство территории - осталась четверть от запланированных работ", - уточнил руководитель департамента строительства.

Предыстория объекта

Ранее в Митине планировалось построить троллейбусный парк на 250 мест. Работы по строительству начались в 1998 году и неоднократно останавливались. В 2014 году появились планы построить в этом месте автобусный парк на 350 машин, его ввод был намечен на 2021 год. В связи с перепрофилированием парка в электробусный потребовалась корректировка проектной документации, - ввод объекта перенесли на 2022 год. Генподрядной организацией стало АО "Москапстрой".

Пятого сентября исполнилось четыре года с момента запуска в Москве первого электробуса. Сегодня в столице крупнейший электробусный парк в Европе - более 1 тыс. электробусов на 79 экологичных маршрутах. Электробусы заряжаются за 6-10 минут, им дают энергию 202 ультрабыстрых зарядных станции. Производят этот современный транспорт российские компании "Камаз" и "Газ". В 2023 и 2024 годах ожидается поставка еще более 1 тыс. новых машин.

Помимо электробусного парка, департамент также ведет реконструкцию производственно-технической базы 11-го автобусного парка на Левобережной улице для перевода автобусов на компримированный природный газ и подготовку стоянки для 4-го автобусного парка на Салтыковской улице в районе Новокосино.