Писатель Николай Стариков сообщил, что YouTube удалил его канал

По его словам, канал насчитывает 521 тыс. подписчиков

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Лидер движения "Патриоты Великого Отечества", писатель Николай Стариков сообщил, что YouTube удалил с платформы его канал.

YouTube уничтожил мой канал с 521 тыс. подписчиками, который я вел последние 11 лет. На канале было опубликовано порядка 3 тыс. видеороликов, которые посмотрели сотни миллионов раз. Расценивать это иначе как акт вражеской цензуры в контексте гибридной войны Запада против России невозможно", - написал Стариков во вторник в своем Telegram-канале.

Николай Стариков - один из основателей общественной организации "Профсоюз граждан России", лидер всероссийского общественного движения "Патриоты Великого Отечества", член ЦС партии "Справедливая Россия - За правду".