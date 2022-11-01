Москалькова предложила разрешить выдачу паспортов РФ россиянам в консульствах за рубежом

Сейчас выдача россиянам паспортов осуществляется только на территории РФ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в правительство РФ с просьбой наделить консульские учреждения полномочиями по выдаче паспортов РФ россиянам, постоянно проживающим за рубежом.

Как отметила Москалькова во вторник на всемирной тематической конференции российских соотечественников за рубежом, сейчас выдача россиянам паспортов РФ осуществляется только на территории России.

"И нашим гражданам, у которых подросли дети, впервые они получают паспорт в 14-летнем возрасте, или требуется заменить паспорт, необходимо ехать в Россию, а это дорого и сегодня в связи с изменением логистических цепочек порой невозможно. Поэтому я вышла с обращением к нашему правительству с тем, чтобы наши консульские учреждения могли выдавать российские паспорта непосредственно в стране проживания", - сказала Москалькова.