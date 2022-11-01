В ШОС призвали развитые страны выполнить их обязательства по климату

Главы делегаций подтвердили приверженность стран ШОС решению проблемы изменения климата, отметили "значимость сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности, предотвращения негативных последствий изменения климата, сохранения и использования биоразнообразия"

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Главы правительств стран - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) призвали развитые государства выполнить взятые ими обязательства по борьбе с изменением климата до 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27), которая пройдет 6-18 ноября в Шарм-эш-Шейхе. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом во вторник по итогам XXI заседания Совета глав правительств стран ШОС.

"Главы делегаций акцентировали, что развитые страны еще не выполнили свои обязательства по климатическому финансированию, включая мобилизацию $100 млрд в год к 2020 году. Они призвали их выполнить обязательства как можно скорее до Конференции Сторон-27, чтобы внести существенный вклад в установление новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию на период после 2025 года и помочь развивающимся странам принять меры по борьбе с изменением климата в контексте устойчивого развития", - указывается в нем. Главы правительств подчеркнули, что "поддержка, оказываемая развитыми странами в соответствии с Приложением II Рамочной конвенции ООН об изменении климата, должна быть соизмерима с действиями по борьбе с изменением климата, предпринимаемыми развивающимися странами".

Кроме того, главы делегаций подтвердили приверженность стран ШОС решению проблемы изменения климата, отметили "значимость сотрудничества в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности, предотвращения негативных последствий изменения климата, сохранения и использования биоразнообразия". Они также подтвердили, что "нехватка доступа к источнику безопасной питьевой воды, базовым услугам санитарии и здоровой гигиене являются серьезными проблемами современности". Как следует из заявления, страны ШОС убеждены в "недопустимости использования климатической повестки для введения мер, ограничивающих торговое и инвестиционное сотрудничество", и будут предпринимать усилия для налаживания диалога с международными институтами с целью "привлечения инвестиций и финансирования совместных проектов и программ в области охраны окружающей среды и внедрения новых экологически чистых технологий, повышения удельного веса "зеленой" экономики".

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В настоящее время в организацию входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия - имеют статус государства-наблюдателя. Кроме того, девять стран являются партнерами по диалогу - это Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.