Страны ШОС отметили активную роль женщин в укреплении взаимопонимания

Участники заседания приветствовали итоги Форума женщин ШОС и Встречи женщин-предпринимателей государств - членов ШОС

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Страны - члены ШОС отмечают активную роль женщин в укреплении дружбы и взаимопонимания. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом во вторник по итогам XXI заседания Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

"Главы делегаций, подчеркивая активную роль женщин в укреплении дружбы и взаимопонимания между народами государств - членов ШОС, приветствовали итоги Форума женщин ШОС и Встречи женщин-предпринимателей государств - членов ШОС (г. Ташкент, 18-19 августа 2022 г.) в контексте реализации Пекинской декларации и Платформы действий, принятых IV Всемирной конференцией по положению женщин (г. Пекин, 4-15 сентября 1995 г.)", - отмечается в коммюнике.

ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В настоящее время в нее входят Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Еще четыре страны - Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия - имеют статус государства-наблюдателя. Кроме того, девять стран являются партнерами по диалогу: Азербайджан, Армения, Египет, Камбоджа, Катар, Непал, Саудовская Аравия, Турция и Шри-Ланка.