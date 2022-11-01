В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за мокрого снега и гололедицы

Водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах

ЧЕЛЯБИНСК, 1 ноября. /ТАСС/. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявил штормовое предупреждение в регионе из-за прогнозируемых вечером 1 и 2 ноября осадков в виде мокрого снега и дождя. Об этом говорится, опубликованных центром.

"Объявляется штормовое предупреждение в связи с прохождением южного циклона. Вечером 1 ноября, ночью и днем 2 ноября в Челябинской области ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, также ночью 2 ноября - в горах до очень сильных [осадков]. В отдельных районах прогнозируется сильное отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, а на дорогах - сильная гололедица", - сказано в материалах.

В пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Южный Урал" сообщили журналистам, что управление убедительно просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Также просит по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния, рекомендует водителям позаботиться о замене шин с летних на зимние.

31 октября сообщалось, что 24 человека пострадали в Челябинской области при опрокидывании в кювет следовавшего из Казахстана в Екатеринбург автобуса в условиях снегопада.