Горный курорт "Роза Хутор" в Сочи ожидает порядка 600 тыс. лыжников в зимнем сезоне

"Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года

СОЧИ, 1 ноября. /ТАСС/. Число лыжников, которые посетят курорт "Роза Хутор" в предстоящем зимнем сезоне, останется на уровне прошлых лет и составит порядка 600 тыс. человек. Такой прогноз дал в ходе международного форума по развитию горнолыжного отдыха, внутреннего туризма и поддержке бизнеса в новых реалиях "Горы. Туризм. Бизнес" генеральный директор "Розы Хутор" Александр Белокобыльский.

"Будут ли люди - есть определенные сложности, ситуация в стране непростая. <…> Можем отметить, что летний сезон прошел на высоком уровне, зимой мы ожидаем стабильный результат, на уровне [прошлых периодов], полагаем что это будет порядка 600 тыс. лыжников", - сказал Белокобыльский.

Он добавил, что для курорта очень важна погода и устойчивый снежный покров. "Сегодня снег уже появляется и наши профессиональные службы говорят, что зима будет снежной", - отметил Белокобыльский.

Ранее Белокобыльский сообщал, что новый зимний сезон на "Розе Хутор" планируется открыть 23 декабря.

"Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Зимой к услугам отдыхающих - горнолыжные трассы общей протяженностью 105 км, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам.

В Сочи состоялось открытие международного форума по развитию горнолыжного отдыха, внутреннего туризма и поддержке бизнеса в новых реалиях. Миссия форума - создание новых сценариев развития для поддержки бизнеса горнолыжной индустрии и туризма и развития экономики России в новых реалиях за счет эффективного партнерства отраслей, территорий, бизнеса и государства.