В День народного единства на телебашнях в 26 городах России включат праздничную подсветку

Включит праздничное освещение и Останкинская телебашня в Москве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Праздничную подсветку включат на телебашнях Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС) в 26 городах России в День народного единства 4 ноября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"Вечером 4 ноября эстафету праздничных шествий и концертов подхватят телебашни РТРС, оснащенные архитектурно-художественной подсветкой. <…> Телебашни преобразятся в сверкающие калейдоскопы из государственных символов и патриотических визуальных образов: триколор, двуглавый орел, флаги и гербы регионов и городов, георгиевская лента, поздравления будут сочетаться и чередоваться по-своему в каждом городе. Гвоздем программы станет проекция изображения памятника Минину и Пожарскому, в честь подвига которых учрежден День народного единства, на телебашне в Нижнем Новгороде", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в 26 городах, в том числе в Белгороде, Брянске, Казани, Нижнем Новгороде, Пензе, Перми, Твери, Туле, Челябинске, Якутске и других, с наступлением сумерек на башнях начнутся световые шоу, посвященные Дню народного единства. Включит праздничное освещение и Останкинская телебашня в Москве.

"Самый ошеломительный сюрприз ждет жителей Улан-Удэ и Саратова. В этих двух городах создание систем художественного освещения телебашен РТРС было приурочено к Дню народного единства. И вечером 3 ноября в Улан-Удэ, а 4 ноября в Саратове иллюминации будут торжественно включены в первый раз", - заключили в пресс-службе РТРС.