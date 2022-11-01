Голикова рассчитывает на скорое принятие дорожной карты по подготовке педагогов в РФ

В ноябре комплекс планов и мероприятий по концепции подготовки педагогических кадров до 2030 года будет внесен в правительство

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство приняло концепцию подготовки педагогических кадров до 2030 года, и уже в ноябре комплекс планов и мероприятий по ее реализации будет внесен в правительство, а в скором времени принят. Об этом заявила во вторник вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Правительством принята концепция подготовки педагогических кадров до 2030 года. И сейчас министерством науки и высшего образования совместно министерством просвещения готовится соответствующий комплекс планов для его реализации. Мы очень надеемся, что в ноябре этот документ будет внесен коллегами, и правительство уже примет, и тогда для нас это уже будет своего рода дорожной картой по реализации той идеологии, которая заложена в концепцию подготовки педагогических кадров, именно исходя из сегодняшней потребности рынка труда", - сказала она в ходе общения со студентами МПГУ в честь 150-летия университета.

По ее словам, также в настоящее время идет подготовка плана по проведению Года педагога и наставника, документ планируется утвердить в скором времени.