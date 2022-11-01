На всех КПП на въезде из Литвы в Белоруссию водителям придется ждать пропуска более суток

ВИЛЬНЮС, 1 ноября. /ТАСС/. Водители фур на всех четырех контрольно-пропускных пунктах на въезде из Литвы в Белоруссию вынуждены будут ждать пересечения границы более суток. Об этом свидетельствуют данные, в режиме реального времени размещаемые на сайте дирекции КПП при Минтрансе Литвы.
По состоянию на 13:00 вторника (14:00 мск) наиболее длительное ожидание предстоит на переходе в населенном пункте Медининкай (направление на Минск), где в очереди находились 447 грузовых автомобилей с предполагаемым временем пропуска через границу в 43 часа.
Быстрее всего фуры будут пропущены на переходе в населенном пункте Лаворишкес (направление на Полоцк), но и там простаивающие 265 грузовиков пропустят за 25 часов.
Небольшая очередь отмечена на одном из четырех КПП, через которые машины въезжают из балтийской республики в Калининградскую область РФ. На переходе в городе Кибартай пропуска ожидают 15 фур. Их планируют пропустить за два часа. Три других перехода свободны.