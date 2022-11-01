Эксперт: долгое течение ковида у лиц со слабым иммунитетом способствует эволюции вируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала это одной из версий появления новых геновариантов вируса

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Эволюции вируса SARS-CoV-2 может способствовать длительное протекание заболевания у пациентов с ослабленным иммунным статусом. Такое мнение во вторник высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Если посмотреть на еще один аспект, в большей степени эпидемиологический и вирусологический, <...> длительная инфекция у лиц с ослабленным иммунным статусом может способствовать эволюции вируса и приводить к появлению новых штаммов", - сказала она на второй интернет-конференции по инфекционным болезням "Покровские чтения".

Она отметила, что существуют "далеко не единичные" примеры, когда у пожилых пациентов, госпитализированных в стационар с коронавирусной инфекцией, выявляют не один, а два различных геноварианта вируса. Либо же вирус, выделявшийся у пациента на протяжении длительной госпитализации, не совпадает с тем, который выделили за месяц до нее.

"Конечно же, у этих пациентов риск мутации вируса, риск появления каких-то новых субвариантов и даже новых геновариантов вируса SARS-CoV-2 наиболее высокий. И это одна из версий того, откуда появляются новые геноварианты вируса", - заключила Пшеничная.