Эксперт: в непрофильных вузах должны давать необходимый минимум знаний по истории России

Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский выразил надежду, что в результате всесторонних обсуждений в предлагаемом курсе останутся "самые ключевые моменты, поворотные точки российской истории, самые яркие ее страницы, самые важные тенденции, закономерности"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Курс по истории России в вузах для неисторических специальностей будет обязательным и будет предоставлять студентам обязательный минимум исторических знаний, которыми должны обладать выпускники отечественных вузов. Об этом сообщил во вторник ТАСС председатель правления Российского исторического общества, один из разработчиков нового курса Константин Могилевский.

"Нужно определить некий минимум исторических знаний, которыми должны обладать люди, получившие в России высшее образование. И для того, чтобы этот минимум сформировать, коллеги, члены Российского исторического общества из Института российской истории и преподаватели вузов, вошедшие в рабочую группу, подготовили соответствующий проект концепции преподавания истории в вузах на неисторических специальностях. Этот проект сейчас проходит профессиональное общественное обсуждение, в частности, он был вынесен на I Национальный форум преподавателей истории, который прошел в Тобольске 5 октября", - сказал Могилевский.

Он выразил надежду, что в результате всесторонних обсуждений в предлагаемом курсе останутся "самые ключевые моменты, поворотные точки российской истории, самые яркие ее страницы, самые важные тенденции, закономерности".

"Нам, конечно, нужно сделать так, чтобы этот курс, будучи обязательным, был бы интересен студентам, чтобы они реально получали бы знания об истории России. Соответственно, у них формировалось бы ощущение сопричастности к истории родной страны, укреплялось бы чувство патриотизма, потому что сложно любить то, что не знаешь как следует. Знание истории все-таки формирует чувство ответственности перед страной", - сказал Могилевский.

Он напомнил, что по образовательным стандартам, действовавшим в стране до последнего времени, на всех направлениях вузовского образования, в том числе и негуманитарных, предусматривалось изучение истории, однако не было установлено требований к объему, формату и содержанию этого курса. В результате, признал глава правления Российского исторического общества, некоторые руководители университетов старались "минимизировать" объем преподавания истории, большую часть курса отводя на так называемую самостоятельную работу студентов.

"Был минимальный объем занятий, который только может быть в университете, это 72 часа. И если считать, сколько оставалось не на самостоятельную работу, а на работу студента с преподавателями, то там получалось буквально несколько лекций и семинаров. Понятно, что это была профанация, имитация изучения истории. Поэтому Минобрнауки по предложению Российского исторического общества приняло решение увеличить минимальный объем этого курса до 144 часов и предусмотреть, что 80% занятий должно отводиться на контактную работу преподавателя со студентом", - добавил Могилевский.