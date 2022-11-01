В Южной Корее заявили о способности самостоятельно провести расследование давки в Сеуле

Иностранные государства с предложением помощи в расследовании не выступали, заявил премьер-министр республики Хан Док Су

СЕУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Республика Корея в состоянии установить причины трагедии самостоятельно, иностранные государства с предложением помощи в расследовании не выступали. Об этом во вторник заявил премьер-министр Республики Корея Хан Док Су, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Хан Док Су сказал, что соболезнования в общей сложности выразило высшее руководство 116 стран, что стало эмоциональным подспорьем после трагедии. Премьер-министр Республики Корея отдельно отметил, что среди мировых лидеров был президент России Владимир Путин. "Еще раз выражаю благодарность всем главам иностранных государств", - добавил он.

"Республика Корея обладает возможностями, чтобы провести мероприятия по реформированию мер по предотвращению таких случаев в будущем, возможностями по расследованию", - сказал Хан Док Су. "Из 116 стран ни одна не предлагала [помощь с расследованием]", - ответил премьер в ответ на вопрос о том, имели ли место предложения о международном сотрудничестве при расследовании.

По информации газеты The Korea Times, представитель МИД Ирана Насер Канани во время брифинга в понедельник публично раскритиковал южнокорейское правительство за, по его словам, недостаточные меры по регулированию и предотвращению скоплений людей. Он заявил, что Республике Корея следовало бы лучше контролировать ситуацию и принять соответствующие меры во время празднования Хеллоуна. В то же время он выразил соболезнования южнокорейской стороне.

Позднее МИД Республики Корея заявил, что в Тегеране им подтвердили, что высказывание Канаани не отражают официальную позицию Ирана. В ходе давки погибли не менее 26 иностранцев из 14 стран. Иранцев среди них было больше всего - пять.

В субботу на своей странице в Twitter помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан написал, что США готовы оказать Республике Корея любую необходимую помощь в связи с давкой в Сеуле.