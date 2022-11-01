В Думу внесли законопроект о повторной отсрочке от призыва выпускникам колледжей

Сейчас отсрочка предоставляется один раз и только до окончания обучения в учреждениях среднего профессионального образования

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев и группа депутатов фракции внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставлять повторную отсрочку от призыва на службу в Вооруженные силы РФ для выпускников колледжей и училищ, поступивших в вузы. Об этом во вторник сообщает пресс-служба фракции.

"Руководитель фракции "Новые люди" в Государственной думе Алексей Нечаев, вице-спикер Госдумы, заместитель руководителя фракции Владислав Даванков и депутат фракции, первый заместитель председателя комитета по просвещению Максим Гулин внесли законопроект о праве повторной отсрочки от армии", - говорится в сообщении.

Документом предлагается внести изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе", чтобы "дать право повторной отсрочки от призыва на военную службу для выпускников колледжей, техникумов и училищ, поступивших на обучение в государственные вузы по программам бакалавриата и специалитета".

Как отмечают во фракции, сейчас отсрочка предоставляется один раз и только до окончания обучения в учреждениях среднего профессионального образования.

"Российской промышленности и науке нужно больше специалистов, у которых есть практические навыки в сочетании с сильной теоретической базой. Студенты, которые уже их получили по узконаправленной программе среднего профессионального образования, должны иметь возможность продолжать образование без перерыва на армию. Потом смогут применять свои знания для развития конкретных отраслей экономики", - заявил Нечаев.