Живые традиции: фестиваль народной музыки в Нижнем Новгороде

История и современность ведут диалог на Нижегородской земле. В этом году здесь проходит фестиваль народной музыки, который помогает по-новому оценить фольклорное искусство. Компания «ЛУКОЙЛ» поддержала это значимое мероприятие

В августе 2022 года в Нижнем Новгороде начался фестиваль народной музыки "Наследие. Грани традиции". Он приурочен к празднованию Года культурного наследия народов России. Концерты, творческие встречи и мастер-классы продлятся до середины ноября. За это время жители и гости Нижнего Новгорода познакомятся с самыми разными исполнителями и коллективами и узнают, как традиционная и современная культура влияют друг на друга. Подробности - в материале ТАСС.

Музыка под открытым небом…

Фестиваль проводит Культурный фонд "Наследие" при поддержке Компании "ЛУКОЙЛ". Главная цель мероприятия - показать, как народное искусство живет в наше время, какие формы оно принимает. Яркие и неординарные исполнители своим творчеством меняют отношение публики к академической народной музыке и фольклору.

© Алексей Прокопов

Первый концерт фестиваля состоялся 19 августа на открытой площадке - набережной Федоровского. Выпускница Нижегородской консерватории, домристка Кристина Фиш выступила в сопровождении струнного квартета. Произведения Антонио Вивальди, вальсы Евгения Беляева, испанские и цыганские мотивы, исполненные на домре, прозвучали оригинально. Зрители смогли не только насладиться музыкой, но и полюбоваться панорамой Нижнего Новгорода на фоне заката. Считается, что именно с набережной Федоровского открывается лучший вид на город.

Следующий концерт прошел на этой же площадке. 27 августа на сцену-набережную вышел ансамбль STYLE-QUARTET. Этот коллектив - лауреат премии Нижнего Новгорода и дипломант Всероссийского конкурса исполнителей на народных инструментах. В их программе были и фольклорные мелодии, и танго Астора Пьяццоллы, и музыка из известных кинофильмов.

… и в лучших залах города

© Алексей Прокопов

С наступлением осени музыканты перешли с открытой сцены в залы Нижнего Новгорода и окрестных городов. Уже состоялось более десятка концертов, творческих встреч, мастер-классов, и фестиваль еще не закончен. Вход почти на все мероприятия свободный, зрители должны только предварительно зарегистрироваться.

В Манеже, где проходит выставка "Сарафан, шушпан, одёжа", выступила Елизавета Мельниченко. Ее программа, исполненная на гуслях, включает народные мелодии, а также произведения современных композиторов и импровизации.

Традиционная музыка может стать почвой и для более смелого эксперимента. В этом убедились зрители, пришедшие на концерт композитора Николая Попова, который руководит Центром электроакустической музыки Московской консерватории. Он представил необычный мультимедийный проект "Мистерия". Также зрители стали свидетелями музыкального перформанса на основе мелодий церковных служб.

Дважды в фестивале принял участие камерный оркестр "Солисты Нижнего Новгорода". 1 октября, в Международный день музыки, он выступил на концерте, посвященном переосмыслению традиций в творчестве современных композиторов. В сопровождении оркестра звучали баян, гусли звончатые и балалайка-контрабас. Второй концерт прошел 29 октября - тогда к оркестру присоединилась домристка-виртуоз Екатерина Мочалова.

© Алексей Прокопов

Многие ждали выступления председателя Правления Сергея Старостина, которого называют "мэтром русского фолка". В Нижнем Новгороде он пел в сопровождении Таисии Краснопевцевой (вокал) и Сергея Клевенского (духовые). А Русский народный ансамбль "Россия" имени Л.Г. Зыкиной, которому в этом году исполнилось 45 лет, представил программу, составленную из народных песен, романсов и советских лирических песен.

Фестиваль "Наследие. Грани традиции" - это не только концерты. Уже состоялись творческие встречи с композитором, лауреатом премии Союза композиторов Михаилом Броннером, с художественным руководителем и главным дирижером Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова Владимиром Андроповым и композитором, пианистом, педагогом и музыкально-общественным деятелем, профессором Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, народным артистом РФ Александром Чайковским. Преподаватель Академии имени Гнесиных Иосиф Пуриц провел мастер-класс, посвященный современным тенденциям в камерно-академическом исполнительстве и репертуаре для баяна.

Фестиваль приняли и другие города области. В Кстове 16 октября выступил Нижегородский русский народный оркестр им. В.А. Кузнецова. Майя Балашова, которая вместе с другими солистами принимала участие в концерте, является также учредителем Культурного фонда "Наследие"- основного организатора фестиваля. Затем 2 ноября оркестр выступил уже в Павлове. Впереди - Арзамас и Выкса, где вместе с Майей Балашовой побывает STYLE-QUARTET.

История и современность в нижегородских Пакгаузах

Мероприятия проходят в Концертном зале Волго-Вятского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина, Нижегородской филармонии, Нижегородском академическом театре драмы и других залах. Каждый из них обладает неповторимой атмосферой, но особого внимания заслуживает зал в Пакгаузах, где концерты прошли 1 и 2 октября.

Необычную атмосферу создает уникальное пространство: небольшой камерный зал, стены которого обшиты деревянными панелями. Зрители попадают сюда из белого фойе, поэтому возникает ощущение, что они оказались в музыкальной шкатулке. Именно здесь выступили "Солисты Нижнего Новгорода" вместе с музыкантами, играющими на традиционных инструментах. Кажется, здесь было все: от перформанса на ударных инструментах до соло на гуслях и "царь-балалайке". На следующий день в этом же зале звучали академические голоса солистов Нижегородского театра оперы и балета им. А.С. Пушкина и труба артиста Нижегородской филармонии Георгия Сибилева в сопровождении Нижегородского русского народного оркестра им. В.А. Кузнецова.

© Алексей Прокопов

Концертный зал в Пакгаузах - самая новая, современная и необычная площадка фестиваля, которая при этом имеет более чем столетнюю историю. Зал на 426 мест на стрелке Оки и Волги открылся летом 2022 года. Но ажурные металлические конструкции, которые составляют основу Пакгаузов, сделали в конце XIX века.

В 1882 году в Москве торжественно прошла XV Всероссийская промышленно-художественная выставка. Многие тогда отметили красоту главного павильона. Через четыре года следующая выставка проходила в Нижнем Новгороде, и снова надо было строить главный павильон. В целях экономии несколько элементов использовали повторно. В том числе в Нижний Новгород из Москвы привезли "металлическое кружево".

Когда нижегородская выставка завершилась, павильоны разобрали и продали. Металлические остовы выкупили владельцы пароходной компании "Надежда" и перенесли их на Сибирскую пристань Нижнего Новгорода. Они стали базой для складов - пакгаузов.

© Gettyimages

Более чем на 100 лет о наследии Всероссийской выставки забыли. В 2015 году во время подготовки к Чемпионату мира по футболу территорию Нижегородского порта расчистили и обнаружили ажурные конструкции. Градозащитники добились того, чтобы пакгаузы получили ста­тус объекта культурного наследия. И уже в 2019 году в обновленном помещении прошли фестивали аудиовизуального искусства Intervals и "Стрелка".

К 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году город снова благоустраивали. При поддержке ЛУКОЙЛа пакгаузы были окончательно восстановлены и приспособлены к современному исполь­зованию. Внутри конструкций установили комплекс сценического освещения, аудио- и проекционные систе­мы, сделали концертный зал и галерею, которая соответству­ет высочайшим стандартам, предъявляе­мым к музейным пространствам. А прекрасную акустику концертного зала уже оценили зрители фестиваля "Наследие. Грани традиции".