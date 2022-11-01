Эксперт сообщил о снижении заболеваемости ВИЧ в России

Внештатный специалист Минздрава РФ Алексей Мазус назвал сценарий реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ оптимистичным

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) в России снижается, показатели опережают целевые значения, сообщил журналистам главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ, доктор медицинских наук Алексей Мазус.

"Сегодня наблюдается оптимистичный сценарий реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ до 2030 года, с фактическими показателями снижения заболеваемости, опережающими целевые", - сказал он.

Ранее руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский заявил, что ВИЧ инфицированы до 1,5 млн россиян, или 1% населения страны. По словам Мазуса, эти данные не верифицируемы, носят технический, оценочный характер и не могут служить объективными индикаторами отражения актуальной эпидситуации.

По данным эксперта Минздрава, общее число людей, живущих с ВИЧ в России, в 2021 году составило 851 754. У 58 788 человек из них диагноз "ВИЧ-инфекция" в 2021 году был установлен впервые.