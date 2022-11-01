Фундамент российско-туркменистанского университета могут заложить в 2023 году

Университет будет находиться в Ашхабаде

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Фундамент совместного российско-туркменистанского университета в Ашхабаде может быть заложен в 2023 году, сообщила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам встречи с главой верхней палаты парламента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"Хочу выразить глубокую благодарность Гурбангулы Мяликгулыевичу за его неизменное внимание к русскому языку, русской культуре в целом, заботу об их изучении, популяризации. Мы благодарны также за инициативу создания в Ашхабаде российско-туркменистанского университета. Делаем все, от нас зависящее, чтобы ускорить выполнение нашей части работы", - сказала Матвиенко.

"Гурбангулы Мяликгулыевич уже анонсировал, что в следующем году, в год русского языка, мы можем уже заложить фундамент", - добавила она.

Кроме того, во вторник Матвиенко и Бердымухамедов подписали соглашение о создании межпарламентской комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Халк маслахаты Туркменистана.

В июне этого года по итогам переговоров с главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым президент России Владимир Путин согласился с идеей создания совместного российско-туркменистанского университета. Путин отмечал, что Россия активно содействует Туркменистану в подготовке высококвалифицированных кадров различного профиля.