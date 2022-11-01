Власти Петербурга ожидают, что туристы пополнят бюджет города на 300 млрд в 2022 году

На данный момент туристы внесли в бюджет Петербурга 230 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга ожидают, что по итогам 2022 года туристы потратят в Северной столице около 300 млрд рублей. Об этом сообщил председатель комитета по развитию туризма города Сергей Корнеев, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на XX Общероссийском форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России".

"Мы, наверное, перейдем планку в 7 млн гостей к концу года, надеемся, что по обороту денег приблизимся к 300 млрд тех средств, которые оставят туристы. Но это все приблизительные прогнозы", - сказал Корнеев.

На данный момент туристы внесли в бюджет Петербурга 230 млрд рублей. Всего город посетили 6,4 млн человек, из них 180 тыс. - иностранцы, в основном это гости из Азербайджана, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и других стран ближнего зарубежья. В город приезжали также туристы из Ирана, Турции, ОАЭ, Саудовской Аравии.

По итогам 2021 года турпоток в Санкт-Петербург составил свыше 6 млн человек, из них - 5,8 млн российских путешественников и 250 тыс. иностранных туристов. По официальным подсчетам, туристы принесли в экономику города 234 млрд рублей.