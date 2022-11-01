Регионам предложили привлекать ЧОП для охраны популярных туристических мест

Также рекомендовано привлекать народных дружинников

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рекомендовал регионам для охраны территорий, где проживает намного больше туристов, чем местных жителей, привлекать в том числе частные охранные предприятия (ЧОП), а также народных дружинников. Как во вторник сообщается на сайте Кремля, такое решение предложено по итогам прошедшего в сентябре заседания президиума Госсовета.

"Рекомендовать заинтересованным органам исполнительной власти субъектов РФ при участии территориальных органов МВД России и Росгвардии с учетом практики обеспечения безопасности туристов на территориях муниципальных образований (их частей), в которых количество временно размещаемых и находящихся туристов многократно превышает количество местных жителей, привлекать для обеспечения правопорядка на таких территориях частные охранные организации, а также представителей народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности", - говорится в одном из пунктов перечня поручений.

Путин также рекомендовал им обеспечить подготовку специалистов в колледжах для дальнейшей работы в туристской индустрии.