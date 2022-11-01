Путин поручил продумать безвизовый режим для иностранцев без принципа взаимности

Президент РФ также поручил подумать над увеличением срока действия многократной туристической визы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности, сообщается во вторник на сайте Кремля.

"Подготовить и представить предложения по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях", - говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета.

Кроме того, глава государства поручил подумать над увеличением срока действия многократной туристической визы.

Кабмин совместно с МИД, МВД и ФСБ также должны представить идеи по упрощению требований, касающихся деятельности в сфере туризма, связанной с использованием российских туристских судов, включая неприменение правил пограничного режима.

Президент ждет и предложения по распространению в регионах практики Санкт-Петербурга, предусматривающей безвизовый въезд и временное пребывание в РФ составе организованных групп иностранцев-пассажиров круизных судов.

Доложить по поручениям необходимо до 1 июня 2023 года.